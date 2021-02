Mało kto wie, że właśnie Polacy w znaczący sposób przyczynili się do sławy i popularności gitary jako instrumentu wirtuozowskiego, zajmującego ważne miejsce w muzyce artystycznej… Mistrzowie interpretacji, improwizacji i kompozycji, zachwycali najwyższe sfery, koneserów piękna i szerokie kręgi słuchaczy. Stanisław Szczepanowski, nazywany królem gitary, grywał dla brytyjskiej królowej Wiktorii; Marek Konrad Sokołowski cieszył się przydomkiem „Byrona gitary”, a w Janie Nepomucenie Bobrowiczu współcześni widzieli… „Chopina gitary”.



Na płycie Instytutu znalazły się Mazurki Chopina w transkrypcji Bobrowicza na gitarę, jego Wariacje na temat „Là ci darem la mano” z „Don Giovanniego” Mozarta, miniatury Sokołowskiego i Feliksa Horeckiego oraz Wariacje na temat „Jeszcze Polska nie zginęła” Szczepanowskiego, zrodzone koncepcyjnie najprawdopodobniej z improwizacji kompozytora podczas spotkania emigracji polskiej w Paryżu, którego głównym bohaterem był Adam Mickiewicz…



Album ten to prawdziwy rarytas nie tylko dla współczesnych miłośników gitary; to kolejna w katalogu fonograficznym Instytutu ważna pozycja z niezwykle wartościową muzyką polską – otwarcie kolejnej perspektywy spojrzenia na dziedzictwo Chopinowskie w szerokim kontekście kulturowym. To również wyjątkowe nagranie znakomitego polskiego gitarzysty młodego pokolenia. A zatem – czysta radość słuchania.



26 lutego koncert promujący płytę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Program:



Fryderyk Chopin, Mazurek B-dur op. 7 nr 1 (transkrypcja: Jan Nepomucen Bobrowicz)

Marek Konrad Sokołowski, Diligènza postale

Fryderyk Chopin, Mazurek a-moll op. 7 nr 2 (transkrypcja: Jan Nepomucen Bobrowicz)

Jan Nepomucen Bobrowicz, Distraction. Rondeau brilliant et facile op. 17

Stanisław Szczepanowski, Une Larme, Morceau Expresif [Łza]

Feliks Horecki, Fantazja op. 40

Fryderyk Chopin

Mazurek E-dur op. 6 nr 3 (transkrypcja Jan Nepomucen Bobrowicz)

Mazurek f-moll op. 7 nr 3

Mazurek cis-moll op. 6 nr 2

Mazurek fis-moll op. 6 nr 1

Jan Nepomucen Bobrowicz, Wariacje na temat Là ci darem la mano z Don Giovanniego Wolfganga Amadeusza Mozarta op. 6

Stanisław Szczepanowski, Introduction et Variations Brillantes sur un Air National [Wariacje na temat Jeszcze Polska nie zginęła]



Mateusz Kowalski



Mateusz Kowalski jest jednym z najwybitniejszych gitarzystów młodego pokolenia, według Classical Guitar Magazine muzykiem „spektakularnym”, który rozległy repertuar od renesansu do współczesności wykonuje z niezwykłym znawstwem i wyczuciem stylu oraz z wielką kulturą muzyczną. Występował w tak ważnych salach, jak wiedeński Musikverein czy Shanghai Grand Theatre, koncertowal m.in. w Nowym Jorku, Los Angeles, Paryżu, Budapeszcie, Londynie; w 2019 roku wykonał słynne Concierto de Aranjuez z Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jest zwycięzcą prestiżowych konkursów w Antony (Paryż) i 2nd EuroStrings International Competition (2019, Londyn). W 2019 roku ukazała się debiutancka płyta artysty wydana przez firmę CD Accord z utworami Bacha, Giulianiego, Tárregi, Barriosa, Piazzolli, Ponce’a oraz Assad’a i Schuberta.

Urodził się w 1995 roku w Koszalinie. Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 7 lat i przez kolejnych 12 lat uczył się pod kierunkiem Dariusza Schmidta w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Następnie ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Ryszarda Bałauszko otrzymując medal Magna cum Laude. Swoje umiejętności doskonalił podczas licznych kursów mistrzowskich pod kierunkiem wybitnych muzyków takich jak Sergio Assad, Oscar Ghiglia, Alvaro Pierri. Młody artysta równolegle do kariery solistycznej rozwija także działalność pedagogiczną, udzielając lekcji mistrzowskich m.in. na festiwalach w Szeged (Węgry), Rust (Austria) oraz w Qingdao (Chiny). Od października 2019 jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest stypendystą Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (Nagroda Pro Arte), Prezydenta miasta Koszalina oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Młoda Polska”). Artysta koncertuje na instrumentach wykonanych przez słynnych mistrzów lutnictwa, takich jak Masaki Sakurai, Karl-Heinz Roemmich i Hanson Yao.